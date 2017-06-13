В минувшие сутки дальневосточные лесные службы ликвидировали 5 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 6 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 19 очагов, 9 из которых в Хабаровском крае, по три в Амурской области и Республике Саха (Якутия), 2 в Камчатском крае, по одному в Приморском крае и Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 79 га. На тушении возгораний работали 191 человек, 20 единиц техники, 8 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 5 пожаров. Продолжают действовать ещё 14, а именно: 7 в Хабаровском крае, по два в Республике Саха (Якутия), Амурской области, по одному в Магаданской области, Камчатском и Приморском краях.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1029 лесных пожаров на площади 180,7 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54,8 тыс. га) и Амурскую область (21,3 тыс. га). Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 932, но на значительно большей площади – 952 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.