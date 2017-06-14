Проект разработан специалистами центра работы с населением «Содружество» и управления социальной работы с населением с целью привлечения внимания к проблемам отношений между детьми и родителями и содействия в создании благоприятных условий для воспитания детей. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Муниципальный проект «Конструктор семьи» в 2016 году выиграл грант федерального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он будет реализован в муниципальных казенных учреждениях «Центры по работе с населением» города Хабаровска в 2017 – 2018 годах.
Основное внимание будет уделено семьям с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. В частности, планируется создание семейных клубов на базе центров по работе с населением, привлечение социальных педагогов и психологов, которые будут проводить различные тесты, применять методику рисуночных метафор, чтобы выявлять проблемы, возникшие в семье.
Кроме того, в реализации проекта примут люди творческих профессий и общественные организации семей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями. Семейный праздник «7 чудес» пройдет 17 июня с 11 до 13 часов на сценической площадке «ракушка» в парке имени Муравьева-Амурского.
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