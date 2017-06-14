Директор МУП «Водоканал» Хабаровска заключён под стражу

Сотрудник Следственного комитета России по Хабаровскому края накануне обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения директору МУП «Водоканал» Хабаровска с домашнего ареста на заключение под стражу и эта просьба была удовлетворена.

Как сообщил помощник руководителя регионального СКР Илья Гудков, в настоящее время чиновник и депутат Думы дальневосточной столицы обвиняется по нескольким статьямУголовного кодекса страны, в том числе «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» и «Коммерческий подкуп».

- В ходе следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере, выявились новые факты преступной деятельности руководства МУП «Водоканал» Хабаровска, - подчеркнул Илья Гудков. - Только при строительстве Тунгусского водозабора были похищены не менее 130 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, Владимир Стеблевский вместе с со своим заместителем по снабжению и главным инженером организации провернули аферу с покупкой химикатов для очистки воды по завышенной цене у коммерческой фирмы, принадлежащей их родственникам — сыновьям, дочери и супруге одного из чиновников - чем нанесли ущерб бюджету Хабаровска на сумму свыше 14 млн рублей.

Дополнительно выяснилось, что эти же лица в августе 2010 года потребовали и получили так называемый «откат» у коммерческой фирмы за право участвовать в строительстве «Водозаборных сооружений Тунгусского месторождения» и за шесть месяцев получили 28 млн рублей, которые поделили между собой и потратили.

- Следователи считают, что обвиняемые замешаны и в других преступлениях коррупционного характера и просят сообщить в правоохранительные органы, если предприниматели ранее давали деньги фигурантам этого уголовного дела, - отметил Илья Гудков. - Краевое следственное управление разъясняет, что согласно статьи 204 УК РФ, лицо, совершившее коммерческий подкуп, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщило об этом органу предварительного следствия.

Контактные адреса и телефоны: Хабаровск, Уссурийский бульвар, 5 (отдел по расследованию особо важных дел) или по телефону 8-962-586-18-48.

Напомним, при обысках в марте 2017 года в домах и офисах фигурантов уголовного дела были изъяты денежные средства в рублях и в валюте в сумме более 60 млн рублей, найдены документы на принадлежащие обвиняемым объекты недвижимости в России и за рубежом.

Еще один руководитель муниципального унитарного предприятия Хабаровска был задержан правоохранительными органами 8 июня 2017 года при получении взятки, с директором МУП «Горсвет» Евгением Здоровым в настоящее время проводятся следственные мероприятия.