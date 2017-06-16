Проект реконструкции парка «Динамо», который выбран мэрией Хабаровска из девяти изначально предложенных на конкурс, выставляется на общественное обсуждение. Горожане смогут высказать свое мнение по концепции, предложенной московской компанией, которая и выиграла конкурс.
- Из всех вариантов выбран именно этот, он интересен тем, что в парке не предлагается строительства больших зданий, - сказал главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев. - Авторы проекта предложили ничего не ломать, а облагородить пространство, уже существующее. На реконструкцию парка будет выделено 44 миллиона рублей из федерального бюджета. До конца года проект должен быть реализован.
И тогда парк преобразится. В нем появятся несколько зон – детский парк, театральный сквер, речная долина и ботанический овраг. К слову, в заброшенном овраге, который вызывает больше всего претензий, появится спиральный мост. Обновленный парк станет местом отдыха и развлечений для молодежи. В частности, здесь появится трасса для велосипедистов, которые предпочитают экстрим. Зимой она станет лыжней.
Для масштабной реконструкции парк «Динамо» выбран в связи с проведением в будущем году чемпионата мира по футболу. И тем, что зеленая зона в центре Хабаровска долгое время имела статус памятника природы краевого значения. После того как парк вернулся в ведение города, появилась возможность изменить его облик, сделав его современным и комфортным. todaykhv.ru
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