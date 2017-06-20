Международная парусная регата в Хабаровске стартует 25 июня

В Хабаровске на этой неделе стартует Международная парусная регата. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 25 июня. Маршрут традиционный – «Хабаровск-Фуюань-Хабаровск». Впервые международная парусная регата прошла в Хабаровске в 2014 году.

- После торжественного открытия регаты, которое пройдет 25 июня в яхт-клубе «Лагуна», состоятся короткие гонки совместных экипажей России и Китая в акватории Амура вблизи города Фуюань. 29 июня участниками регаты будет дан старт гонки по маршруту «Фуюань-Хабаровск», а 1 июля вновь пройдут короткие гонки, но уже в районе туристического комплекса «Заимка» вблизи Хабаровска, - отметили организаторы регаты в Федерации парусного спорта в Хабаровском крае.

Ожидается, что в этом году участие в парусной регате примут более 20 яхт. По итогам соревнований участники и победители получат призы и кубки.

Напомним, парусная регата от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре прошла в Хабаровске в начале июня. Участие в заплыве приняли 10 яхт. todaykhv.ru