Акция "Свеча памяти" пройдёт в Хабаровске

22 июня вся страна отмечает День памяти и скорби. Эта памятная дата начала Великой Отечественной войны ежегодно отмечается в Хабаровском крае, ведь его жители внесли весомый вклад в дело общей Победы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края.

22 июня в 21.30 на площади Славы города Хабаровска состоится традиционная акция «Свеча памяти». Ее организатором является краевое молодежное общественное движение «Мой край» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке комитета по молодежной политике Правительства края.

Ежегодно акция доказывает, что в Хабаровске огромное количество людей, которым небезразлична эта памятная дата. Для нас важна история нашего народа, важно будущее края. С помощью подобных акций у нас есть возможность почтить память дедов и прадедов, не вернувшихся с войны, сражавшихся за себя, за нас всех, за нашу страну, – говорит начальник отдела реализации проектов и программ комитета по молодежной политике Александр Ларченко.

На территории главного мемориального комплекса города представители молодежных общественных организаций края, ветераны, и все неравнодушные жители возложат сотни зажженных свечей к мемориалу Вечного огня.

Приглашаем к участию в акции жителей Хабаровска и гостей краевой столицы.

Вместе вспомним всех тех, кто обеспечил нам счастливое и свободное будущее.

Сбор участников в 21.00, площадь Славы города Хабаровска.

Контактный телефон: 8914-317-65-74 (председатель краевого молодежного общественного движения «Мой край»).