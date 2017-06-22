Погибших в годы Великой Отечественной войны вспоминают в Хабаровске

22 июня, 76 лет назад началась Великая Отечественная война. В День Памяти и Скорби сегодня вспоминают погибших на полях сражений. В краевой столице состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В ней приняли участие вице-губернатор края Сергей Щетнёв и члены Правительства региона, представители военного командования, ветеранской общественности, жители края.

Память погибших в годы войны собравшиеся почтили минутой молчания.

Сегодня памятные мероприятия проходят во всех районах края, где организованы митинги, церемонии возложения цветов к воинским захоронениям и обелискам.

Напомним, что из Хабаровского края на фронт ушли более 120 тысяч человек. С боев Великой Отечественной и Второй мировой войны не вернулись около 47 тысяч человек. За боевые заслуги 78 наших земляков стали Героями Советского Союза. Более 100 тысяч тружеников тыла награждены медалями «За доблестный труд».