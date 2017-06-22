План основных мероприятий города Хабаровска на 23 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 23 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

23 июня

Торжественный прием мэром города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений. СЗК «Платинум Арена». 21.00.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Суворова, 67 и 71. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Информационная встреча с молодыми мамами по вопросам социальной поддержки. Родильный дом №4, ул. Тургенева, 79. 11.30. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Краснофлотский район. Объезд территории района по санитарному содержанию территорий, прилегающих к предприятиям и организациям всех форм собственности. Информация по тел. 79-07-13. Грицкевич Александр Александрович.

Железнодорожный район. Игровые эстафеты и спортивные праздники для жителей микрорайонов. Площадка, ул. Геодезическая, 4/2 – 15.00, ул. Мирная, 16 – 16.00, ул. Шмаковская, 7 – 16.30.

Краснофлотский район. Акция «Шаги здоровья» для ветеранов на 1 км скандинавской ходьбой. Парк «ДОФ». 16.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.