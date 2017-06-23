Сегодня в Хабаровском крае стартуют торжественные вечера, посвященные окончанию школы. В этом году из 233 общеобразовательных организаций региона выпускаются 4953 одиннадцатиклассников. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
По информации регионального министерства образования и науки, во всех районах края пройдут праздничные мероприятия, концерты, торжественные акции. Вручать государственные аттестаты об общем образовании будут, в основном, в школах и учреждениях культуры.
Единые выпускные традиционно пройдут в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Сегодня в краевой столице 2198 ребят отметят окончание школы в СЗК «Платинум Арена», где для них выступят популярные артисты. Заключительная часть торжественного вечера пройдет на территории Краевого парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского.
В Городе Юности 1043 выпускника соберутся на празднике «Алые Паруса», который состоится на главной набережной 25 июня. Затем торжественная часть продолжится в учреждениях образования и культуры.
В Вяземском, Советско-Гаванском и Николаевском районах премии, грамоты и благодарственные письма за успехи в учебе вручат главы администраций.
Отметим, большое внимание уделено безопасности на выпускных вечерах. Все места проведения праздников предварительно обследуют сотрудники МЧС, во время торжеств будет организовано дежурство полицейских и медиков, а также усилится контроль за продажей алкоголя и табака несовершеннолетним лицам.
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