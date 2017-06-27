ТЭЦ-2 в Хабаровске попала под административное расследование, которое возбудили после того, как предприятие уличили в сбросе в Амур нефтепродуктов.
Инспекторы Росприроднадзора ДФО выявили нарушение в конце прошлой недели во время рейда в районе реки по улице Тихоокеанской и обнаружили источник сброса нефтезагрязненных стоков прямо в реку.
- Были отобраны пробы воды для лабораторных исследований. По результатам административного исследования виновников привлекут к ответственности. Сброс стоков удалось вовремя выявить и предотвратить масштабное загрязнения Амура нефтепродуктами. Выбросы были ликвидированы, - отметили в Департаменте Росприроднадзора по ДФО.
Ранее, 21 июня экологи обнаружили пятна нефтепродуктов на реке в районе улицы Салтыкова-Щедрина. При обследовании акватории Амура установили источник загрязнения - коллектор Курча-Мурча в районе Хабаровской нефтебазы, из которого интенсивно сбрасывались нефтерподукты прямо в реку.
- По факту загрязнения Амура нефтепродуктами также было возбуждено административное расследование. Виновникам будет предъявлен ущерб, нанесенный окружающей среде, - подчеркнули в Росприродназоре. todaykhv.ru
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