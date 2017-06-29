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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах, преобладает пониженная водность. 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

  дождь

юго-восточный 4-9 м/с

от +16ºС до +18ºС

от +24ºС до +26ºС

Южные районы

 местами сильные дожди

юго-западный 9-14 м/с

от +13ºС до +18ºС

от +21ºС до +26ºС

Центральные районы

 

сильные дожди

 

 

юго-западный 6-14 м/с

 

от +7ºС до +17ºС

от +16ºС до +29ºС

Северные районы

местами дожди

 

восточный  5-13 м/с

 

от +1ºС до +14ºС

от +13ºС до +29ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу   минувших суток действует 1 лесной пожар в Аяно-Майском районе. Всего с начала сезона произошел 231 природный пожар на общей площади 37466 га. 

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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