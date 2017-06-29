Оперативная информация на 29 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах, преобладает пониженная водность.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь юго-восточный 4-9 м/с от +16ºС до +18ºС от +24ºС до +26ºС Южные районы местами сильные дожди юго-западный 9-14 м/с от +13ºС до +18ºС от +21ºС до +26ºС Центральные районы сильные дожди юго-западный 6-14 м/с от +7ºС до +17ºС от +16ºС до +29ºС Северные районы местами дожди восточный 5-13 м/с от +1ºС до +14ºС от +13ºС до +29ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 лесной пожар в Аяно-Майском районе. Всего с начала сезона произошел 231 природный пожар на общей площади 37466 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

