Обзор ночных происшествий за 23 декабря 2016 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Комсомольской врачи оказывали помощь 33-летнему хабаровчанину, которого ранила ножом в грудь его возлюбленная. Скорую помощь пострадавшему девушка вызвала сама. По словам подозреваемой, кухонный нож в мужчину она метнула после его неудачной шутки о том, что к нему приехала подруга.

Разозлившись, девушка предложила впустить знакомую, заявив, что сама при этом покинет квартиру. Будущий потерпевший ответил, что пошутил. Девушка, которая во время разговора резала салат, метнула в хабаровчанина нож. Ранение оказалось неопасным, до машины скорой помощи пациент дошел сам. Девушку доставили в отделение полиции. На пересечении улиц Павловича и Гамарника из-за невнимательности водителя «Мицубиши Паджеро» случилось дорожно-транспортное происшествие.

Вторым участником столкновения тоже стал водитель внедорожника – «Тойоты Ленд Крузер». Мужчина двигался по улице Гамарника со стороны улицы Слободской. Его оппонент двигался навстречу и намеревался свернуть на улицу Павловича. Причины аварии водители видели по-разному. 43-летний владелец «Ленд Крузера»уверяет, что обоим участникам горел зеленый и авария произошла исключительно из-за рассеянности водителя «Мицубиши». По мнению мужчины, в сторону, откуда двигался «Крузер», оппонент даже не посмотрел.

Водитель «Паджеро» ответственности с себя не снимает, но считает, что в произошедшем есть и доля вины оппонента: «Тойоту» не было видно, поскольку у нее якобы не горели фары, да и на перекресток водитель выехал на желтый. Для обоих водителей это авария стала первой в жизни. Водитель «Ленд Крузера» за рулем 25 лет, стаж его оппонента – 13 лет.

MestoproTV