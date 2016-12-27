Обзор ночных происшествий за 27 декабря 2016 года в Хабаровске. ВИДЕО

В понедельник в половине десятого вечера на улице Малиновского загорелась двухкомнатная квартира, в которой жили инвалид и его престарелая мать. Пожарные успели эвакуировать пенсионерку, которая с трудом передвигается. Ее 52-летний сын-инвалид, у которого отсутствовали обе ноги, погиб.

Тело мужчины обнаружили на обгоревшем диване. По всей видимости, пожар произошел из-за того, что инвалид курил в постели. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Прямо под горевшей квартирой расположено жилье брата погибшего мужчины. Оно оказалось залито кипятком – от жара расплавился пластиковый стояк отопления.

Следом сотрудники МЧС отправились на другой вызов – горела квартира замначальника службы пожаротушения, расположенная в деревянном бараке. Хозяин был на смене и принял участие в тушении собственного жилья. Возгорание обнаружила его дочь-школьница, которая была дома одна. Мать девочки тоже находилась на дежурстве – женщина работает в больнице. Возгорание случилось в санузле: вспыхнул бойлер. Девочка спустилась к соседям, живущим на первом этаже, и попросила вызвать помощь. Школьница даже вынесла из квартиры бумаги, которые показались ей наиболее ценными. Барак 1960 года постройки, в котором заселены пять из восьми квартир, караулы спасли, квартира пожарного осталась пригодна для жилья. Причиной ЧП стало короткое замыкание.

Далее все той же смене пожарных пришлось отправиться на улицу Кубяка. Здесь ближе к полуночи вспыхнул торговый павильон. Конструкция загорелась с тыльной стороны от подожженной кем-то помойки, расположенной между магазином и забором. Хозяин небольшого бизнеса живет неподалеку, павильон хорошо виден из его окна. Мужчина вышел на балкон покурить и заметил пожарные машины, поднимающийся столб дыма и бегающих вокруг людей.

Торговец поспешил наружу, чтобы открыть дверь в магазин. К тому моменту пламя было уже сбито, расчеты сдирали обшивку. И в этом случае объект удалось спасти – пламя внутрь не пробралось. Хозяин магазина смирился с тем, что выставленный товар придется списать – что не пропахло дымом, то замерзнет. Павильон перед тушением обесточили. Площадь возгорания была оценена в 15 квадратных метров.

MestoproTV