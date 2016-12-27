Взяточник-полицейский наказан в Хабаровском крае условным сроком и штрафом в 500 тыс рублей

Суд Верхнебуреинского района Хабаровского края за взятку и подлог документов вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Сержант районного ОГИБДД ОМВД России приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс рублей.

- Инспектор получил за сдачу экзаменов на вождение получил через посредника 35 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре края. Получив деньги, полицейский без фактической сдачи теоретических и практических экзаменов заполнил карточки на двух местных граждан. ИА «Хабаровский край сегодня»