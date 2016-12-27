Дело о выводе в Латвию более 1,2 млрд руб. возбуждено в Хабаровском крае

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении гражданина России за вывод в Латвию более 1,2 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Санкция статьи - лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Сообщается, что для вывода валюты из страны мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Она за деньги в качестве директора подписывала необходимые бумаги, в числе которых был и договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.

"В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около $21 млн 380 тыс. или более 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении. Позднее было установлено, что фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались. "Интерфакс-Дальний Восток"