Обзор ночных происшествий за 28 декабря 2016 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Лазо в Железнодорожном районетравмы получила 66-летняя хабаровчанка – на нее наехал автомобиль. К прибытию полицейских пострадавшей уже не было на месте. Женщину увезли в больницу на машине скорой помощи

Объясняться с патрульными остался водитель «Тойоты Аксио». Мужчина рассказал, что к месту будущей аварии он приближался от частного сектора, направляясь в сторону улицы Большой. Автомобилист видел пешехода, но был уверен, что женщина остановится и пропустит автомобиль.

Место, где произошел наезд, не оборудовано пешеходным переходом. Ближайшая «зебра» находится приблизительно в ста метрах.

На улице Воронежской недалеко от здания городской автоинспекции в дорожной аварии оказались разбиты две иномарки. Незначительные травмы получил один человек. Пострадавший – водитель «Тойоты Раш». 68-летний горожанин счел ушибы и ссадины незначительными и отказался от медицинской помощи.

Второй, участник ДТП, 21-летний водитель «Тойоты Румион», рассказал полицейским, что вырулить на полосу встречного движения его вынудили действия водителя, который ехал впереди него. Якобы тот резко затормозил. Давая показания, молодой человек еще не знал, что момент аварии зафиксировал видеорегистратор, который установлен в «Тойоте Раш».

На записи видно, что машина пожилого водителя двигалась от улицы Большой, по крайней правой полосе. «Тойота Румион» в кадре появляется неожиданно. Иномарка выезжает из-за другого автомобиля, со встречной полосы движения, однако третья иномарка при этом не тормозила, а продолжила движение.

MestoproTV