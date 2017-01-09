Обзор происшествий за 9 января 2016 года в Хабаровске. ВИДЕО

Около полуночи в квартире деревянного барака на улице Тихоокеанской (у остановки «38-я школа») погиб 29-летний местный житель. Предполагается, что смертельную рану мужчине нанес муж его сестры. Подозреваемый сам вызвал скорую помощь, но заявил не об убийстве, а о ножевом ранении.

Подозреваемому в убийстве тоже требовалась медицинская помощь – у него на шее была резаная рана. Сотрудники ППС обнаружили заявителя в коридоре, а его жертва находилась в комнате, закрытой на замок. На стук в дверь изнутри никто не отзывался. Чтобы попасть в помещение, пришлось привлечь спасателей. Дверь вскрыли металлическим ломом. Бригада скорой помощи, уже обслужившая первого раненого, второму мужчине помочь ничем не смогла. Подозреваемый рассказал, что ударил шурина ножом в порядке самообороны. Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту обнаружения тела с признаками насильственной смерти.

Ранним утром машина скорой помощи, бригада которой спешила на вызов к пациенту, попала в дорожное происшествие. Неотложка двигалась по Дикопольцева от улицы Ленина в направлении к Муравьева-Амурского. В левый борт реанимобиля врезалась иномарка. «Тойота Витц» приближалась к месту столкновения по Уссурийскому бульвару, со стороны прудов. Опасных для жизни травм в результате аварии никто не получил. На вызов, который должна была обслужить попавшая в ДТП бригада, отправили другую машину скорой помощи.

На пересечении улиц Карла Маркса и Промышленной столкнулись два легковых автомобиля. «Ниссан Авенир» приближался к месту будущего столкновения от центра города. Водитель универсала намеревался проехать перекресток в прямо, в сторону аэропорта. ДТП спровоцировал водитель встречного седана – «Тойоты Камри». Инспекторы ГИБДД признали водителя седана виновником аварии. Выполняя левый поворот, он был обязан уступить дорогу ехавшему навстречу универсалу.

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