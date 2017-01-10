Обзор ночных происшествий за 10 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В Краснофлотском районе на территории охраняемой парковки сгорели два автомобиля. Еще пара иномарок, которые стояли по соседству, были частично повреждены. Пожарные успели вовремя откатить эти две машины от места возгорания. «Исузу Бигхорн» и «Тойота Харриер» сгорели практически полностью. Первым, скорее всего, вспыхнул «Бигхорн».

От машины тянулся электрической провод, включенный во внешнюю розетку в стене помещения, у которого были припаркованы автомобили. Вся эта система называется предпусковым электроподогревателем двигателя. Установка помогает легко заводить машину при низких температурах. Замыкание – версия пока предварительная, но наиболее вероятная. Возгорание пожарные ликвидировали за полчаса.

На пересечении улицы Волочаевской и переулка Трубного в аварию угодил автобус маршрута № 29. Рейс был предпоследним. В салоне, помимо водителя и кондуктора, находилось не более 10 пассажиров. Медицинская помощь никому не потребовалась. Вторым участником столкновения стала 36-летняя хабаровчанка, которая управляла «Тойотой Харриер». До столкновения будущие участники ДТП двигались перпендикулярно друг другу. Автобус следовал по улице Волочаевской в сторону южной части города. Автолюбительница подъезжала к перекрестку по переулку Трубному и намеревалась проехать его не меняя траектории в сторону улицы Лейтенанта Орлова. Серьезные разногласия у водителей возникли по поводу сигнала светофора. Каждый из водителей уверял, что двигался на зеленый свет. Точку в этой истории поставят сотрудники отдела дознания.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Краснореченской в районе остановки МЖК. Здесь участниками ДТП стали водители двух легковых машин. Приезжий из Самарканда, которого автоинспекторы и признали виновным, управлял «Хондой Фит». Его оппонентом стал водитель «Тойоты Карины», который вместе с женой ехал домой. Иномарки двигались навстречу друг другу, пока иностранец не стал сворачивать налево, во двор дома. Маневр оказался слишком резким. По-русски 31-летней мужчина практически не разговаривает. Протокол за нарушение правил полицейские вручили именно ему.

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