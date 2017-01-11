Обзор ночных происшествий за 11 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В микрорайоне «Большой аэродром» неподалеку от остановки «Портовая» в квартире пятиэтажного дома погиб мужчина. Он скончался от ножевого ранения в область сердца. Предположительно, убийством закончился очередной конфликт между двоими братьями. Кроме мужчин в квартире находилась их мать. Старший брат не стал отпираться и сам признался в убийстве младшего.

Ссоры между родственниками возникали и раньше – чаще всего после совместных застолий. Предполагаемый убийца нигде не работал, его брат перебивался случайными заработками. Двоих взрослых сыновей обеспечивала их мать-пенсионерка, которая жила с ними в одной квартире.

В районе автобусной остановки «Стройка» на территории цеха по обработке деревянных изделий загорелась бытовка. Помещение было закрыто на замок. Возгорание заметил сторож во время очередного обхода территории. Охранник разбил окно теплушки, чтобы у кота, живущего внутри, появился шанс выскочить на свежий воздух, однако животное в окне так и не показалось. Пожарные расчеты первым делом убедились, что в бытовке нет людей. Приехавший на место сын директора предприятия предположил, что огонь возник из-за печки. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Недалеко от остановки «Питомник» на улице Карла Маркса произошла авария, в которой оказались повреждены два минивэна. Столкновение произошло на полосе движения, ведущей в сторону центра города. Почти у самой обочины ехал «Дайхатсу Пизар». «Ипсум» двигался навстречу, в сторону аэропорта. Выехать на встречную полосу автомобилиста вынудили действия водителя, ехавшего перед ним. Автолюбитель резко остановил свою машину, и для шофера «Тойоты» это стало неожиданностью. В результате ДТП «Тойота» получила незначительные повреждения, а у «Дайхатсу» пострадал двигательный отсек.

MestoproTV