В Хабаровском крае возбудили дело об умышленном наезде катера с туристами на кита в Охотском море

Дело об административном правонарушении возбуждено после появления в интернете видео, где туристы на катере в августе прошлого года наезжают на краснокнижного гренландского кита в районе Шантарских островов.

"Это травматический шок для кита. Вероятно, были получены травмы винтом. Кроме того, все киты чувствительны к антропогенному воздействию. Август - период нагула и отдыха, кит из-за наезда мог покинуть традиционный нагульный ареал, что могло стать катастрофичным для него", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник отдела по надзору на море по Хабаровскому краю Тихоокеанского морского управления Росприродназора Анатолий Бутков.

Он уточнил, что инцидент произошел в начале августа 2016 года.

Произошедшее было снято на видео. На кадрах запечатлено, как туристы на катере преследуют кита и неоднократно наезжают ему на спину и на хвостовое оперение.

По словам А.Буткова, материалы поступили в управление. "Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений). Проводится проверка", - уточнил он.

В деле фигурирует одно из местных ООО, в катере, по предварительным данным, находились четыре человека.

Между тем один из участников инцидента Антон Сорокин, организовавший частную поездку на Шантары для друзей, факт наезда на кита отрицает.

"Наезда не было. Мы на катере возвращались с рыбалки, увидели кита и подошли посмотреть поближе, двигатель заглушили. Кит поднырнул под катер, треснул хвостом и пошел дальше", - рассказал агентству А.Сорокин.

По его словам, все произошедшее заняло не более 30 секунд, и было снято на несколько камер с лодки и с берега, а в опубликованном видео сделано наложение кадров, что увеличило продолжительность эпизода.

"Кита мы далее не преследовали и, поскольку двигатель был заглушен, - травм никаких нанести не могли", - добавил А.Сорокин. "Интерфакс-Дальний Восток"