В Хабаровском крае задержаны двое подозреваемых в похищении и убийстве человека

За освобождение потерпевшего злоумышленники требовали денежные средства в сумме 20 миллионов рублей. В дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение о том, что у 51-летнего жителя краевой столицы неизвестный требует 20 миллионов рублей за освобождение похищенного сына заявителя. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ходе четко спланированной спецоперации и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в кратчайшие сроки, двое ранее не судимых жителей дальневосточной столицы 26 и 25 лет были задержаны оперативными сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю по подозрению в совершении преступления.

Стражи правопорядка установили, что злоумышленники назначили встречу потерпевшему в Железнодорожном районе города Хабаровска в гаражном боксе. Один из подельников является одноклассником потерпевшего. Именно поэтому у последнего не возникло вопросов, когда подозреваемый попросил его приехать в назначенное место. Потребовав выкуп у его отца, злоумышленники удерживали молодого человека в гараже насильно. Спустя некоторое время они задушили потерпевшего. Для сокрытия следов преступления они вывезли труп за пределы города, облили бензином и подожгли.

По предварительной информации, молодой человек уже был мертв на момент возбуждения уголовного дела. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам составов преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 126 «Похищение человека», ч. 1 ст. 105 «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование.