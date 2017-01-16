Обзор ночных происшествий за 16 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На федеральной трассе «Восток» произошла авария, в которой пострадали три человека. Медицинская помощь потребовалась пассажирам «Тойоты Рав4» и водителю «Мицубиши Лансера» – этого автолюбителя, скорее всего, и признают виновным в происшествии. 24-летнего горожанина доставили в больницу с подозрением на перелом бедра. У остальных пострадавших черепно-мозговые травмы.

Единственный, кто смог объяснить полицейским, что произошло, был водитель «Тойоты Рав4». Молодой человек рассказал, что следовал по автодороге «Восток» в сторону Северного микрорайона. Оппонент двигался навстречу. Времени что-то предпринять у водителя «Тойоты» практически не было. Молодой человек успел лишь отвернуть в сторону. На ситуацию это не повлияло.

Около часа ночи на улице Воронежской недалеко от одноименной остановки в аварию попала 22-летняя автолюбительница. В компании своей лучшей подруги девушка возвращалась домой. После ДТП помощь врачей потребовалась пассажирке «Мазды». Девушку увезли в больницу в бессознательном состоянии – удар о световую опору пришелся на ее сторону. Сама автолюбительница уцелела.

В произошедшем нетвердо стоявшая на ногах девушка винила исключительно погодные условия. Анализ на выявление опьянения автолюбительница согласилась пройти только в стационаре.

Усадить участницу аварии в патрульный автомобиль полицейским удалось далеко не с первого раза. Горожанка все время разговаривала по мобильному телефону.

На улице Вяземской на стихийной стоянке во дворе многоэтажного дома вспыхнул автомобиль. Огнем оказались повреждены еще две иномарки. О возгорании в пожарную охрану сообщил один и жильцов дома: мужчину разбудили громкие хлопки – от сильного жара взрывались колеса «Тойоты Премио».

По всей видимости, темный седан вспыхнул первым. К приезду пожарных пламя успело перекинуться на стоящий по соседству «Мицубиши Паджеро». Расплавив фару внедорожника, пламя проникло и под капот.

От сильного жара пострадал еще один внедорожник, стоявший с другой стороны. У «Тойоты Ленд Крузер» от жара расплавились пластиковые детали кузова. К финалу тушения на улицу вышли владельцы внедорожников. Хозяин «Тойоты Премио» на месте событий так и не появился.

MestoproTV