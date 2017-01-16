Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской АО задержали нескольких человек при попытке продать шкуру белого медведя, занесенного в Красную книгу РФ и относящегося к особо ценным диким животным, сообщает пресс-служба ведомства.
"Преступники задержаны в момент совершения сделки, цена которой составляла 500 тыс. рублей, причем стоимость шкуры белого медведя на "черном" рынке оценивается в сумму около двух млн рублей", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка в рамках статьи 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов"). "Интерфакс-Дальний Восток"
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