Около полуночи на пересечении улиц Ленина и Волочаевской столкнулись два автомобиля. «Тойота Приус» и «Мазда ЭмПиВи» к месту будущей аварии приближались со встречных направлений.
Владелец гибридной машины двигался по Ленина со стороны Городского дворца культуры и собирался свернуть налево, на улицу Волочаевскую. Водитель «Мазды» следовал со стороны набережной и планировал свернуть в сторону Индустриального района. Мужчина занял крайний правый ряд и включил указатель поворота. Учитывая, что встречных машин больше не было, а водителю «Мазды» он не мешал, шофер «Приуса» приступил к маневру. Однако оппонент по какой-то причине в последний момент передумал поворачивать и продолжил движение прямо.
Скорости у машин в момент столкновения были небольшими, а потому серьезных повреждений автомобили не получили. Автоинспекторы пришли к выводу, что вина водителей обоюдная. Один виноват в том, что двигался прямо по полосе, которая предназначена только для поворота направо, а второй – в том, что не убедился в безопасности своего маневра.
На Амурском бульваре полицейские задержали двоих молодых людей, которых заподозрили в краже дорожного знака. Пешеходов, которые несли конструкцию, автоинспекторы заметили, когда патрулировали территорию.
Реакция приятелей на появление стражей порядка была вполне предсказуемой: бросив ношу, друзья кинулись врассыпную. Догнали обоих. Как выяснилось, один из молодых людей учится в хабаровском вузе, второй приехал в командировку.
Задержанные рассказали, что хотели совершить полезное дело – донести упавший знак до перекрестка. Полицейские разрешили друзьям завершить начатое.
MestoproTV
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