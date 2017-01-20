Обзор ночных происшествий за 20 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Один человек пострадал в результате автомобильной аварии, которая произошла на улице Волочаевской в районе остановки «19-я школа». Услуги врачей потребовались пассажиру «Ниссана Марч». Медики обнаружили у пациента многочисленные ушибы.

До столкновения «Ниссан» двигался по Волочаевкой со стороны Южного микрорайона по первому ряду. Водитель УАЗа ехал следом. Через 100 метров мужчине необходимо было свернуть налево. Для этого он перестроился во второй ряд. Дальнейшее развитие событий для шофера отечественного внедорожника стало полной неожиданностью.

Шофер УАЗа утверждал, что в момент ДТП за рулем «Ниссана» сидел другой человек – девушка, которая уехала. Поскольку доказать этого он не мог, полицейские указали в качестве водителя мужчину, который настаивал, что машиной управлял именно он.

Чуть позже на место ДТП приехала и владелица иномарки. Женщина рассказала, что эту машину, которой она владеет уже восемь лет, использует редко. «Ниссан» в основном стоит в гараже. Сегодня транспортное средство позаимствовал приятель. На знакомого женщина не в обиде.

На автодороге «Восток» водитель «Тойоты Спринтер» спровоцировал аварию, в которой оказались разбиты три автомобиля. Водитель седана ответственность за случившееся сразу же взял на себя. Его оппонентами стали владельцы двух «Ниссанов» – «Вингроуд» и «АД». Предполагаемый виновник ехал со стороны северного микрорайона. Следом двигался «Ниссан Вингроуд». Третий участник направлялся в противоположную сторону.

Столкновение произошло в тот момент, когда водитель «Спринтера», проехав нужный ему поворот, решил развернуться. Встречный универсал он видел, но решил, что машина далеко и у него есть время. Расчет оказался неверным.

Водитель «Ниссана АД» рассказал, что когда он увидел препятствие впереди, предпринимать что-либо было бессмысленно. Водитель «Ниссана Вингроуд» стал участником аварии из-за того, что на его машину откинуло белый универсал. Пострадавших в этом ДТП нет.