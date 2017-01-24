Обзор ночных происшествий за 24 января 2017 года в Хабаровске

В Первом микрорайоне автолюбительница на «Ниссане Террано», пытаясь избежать одного ДТП, спровоцировала другое. Оппонентом женщины стал 27-летний водитель «Тойоты ХайЭйс». Авария произошла на улице Юности, на участке дороги с односторонним движением.

Иномарки двигались в попутном направлении. «Террано» занимал первый ряд, микроавтобус – второй. Совершить опасный маневр женщину вынудил водитель машины, который задним ходом выезжал с парковки придорожного кафе. Автолюбительница повернула налево, не убедившись при этом, что вторая полоса свободна.

В результате удара в бок водитель «ХайЭйса», потеряв управление, вылетел за пределы проезжей части и остановился лишь после того, как его машина уперлась в дерево. Молодой человек при этом ударился переносицей об руль. Шофер третьей машины, который косвенно и спровоцировал аварию, с места происшествия уехал.

На улице Тихоокеанской в районе остановки «Кинотеатр "Хабаровск"» нетрезвый водитель «Тойоты Региус» спровоцировал ДТП. Дожидаться автоинспекторов нарушитель не хотел, однако сбежать с места аварии ему не позволили очевидцы и второй участник столкновения – водитель «Тойоты Марк-2».

Автоинспекторам водитель «Региуса» заявил, что за рулем сидел не он. На ногах мужчина стоял нетвердо, проходить освидетельствование он отказался. В микроавтобусе вместе с водителем ехал его приятель, который был уверен, что в случившемся виноват второй участник аварии.

Водитель седана рассказал, что ехал в сторону базы КАФ. Микроавтобус двигался в сторону центра города. Когда «Региус» стал смещаться на встречную полосу, деваться водителю «Марк-2» было некуда.

Водитель микроавтобуса, как выяснилось, разбил машину жены. Женщина, приехавшая на место ДТП, была возмущена тем, что муж в этот вечер взял ее «Региус».