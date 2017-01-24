Четверо убитых найдены в сгоревшем доме в Хабаровске

Сегодня в 4:59 по местному времени в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном деревянном одноэтажном доме в Хабаровске по адресу Карельская, 16. Огнеборцам удалось локализовать возгорание в 6:26 и полностью ликвидировать в 8:32.

- Площадь пожара 80 кв метров, к тушению привлекались 17 человек и 7 единиц техники, из них 8 человек и 2 автомобиля от МЧС, - рассказала сотрудник пресс-службы спасательного ведомства Анастасия Котова.

После тушения пожара были найдены тела четырех погибших, как рассказал информированный источник из следственных органов, у всех обнаружены ножевые ранения. ИА «Хабаровский край сегодня»