Сегодня в 4:59 по местному времени в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном деревянном одноэтажном доме в Хабаровске по адресу Карельская, 16. Огнеборцам удалось локализовать возгорание в 6:26 и полностью ликвидировать в 8:32.
- Площадь пожара 80 кв метров, к тушению привлекались 17 человек и 7 единиц техники, из них 8 человек и 2 автомобиля от МЧС, - рассказала сотрудник пресс-службы спасательного ведомства Анастасия Котова.
После тушения пожара были найдены тела четырех погибших, как рассказал информированный источник из следственных органов, у всех обнаружены ножевые ранения. ИА «Хабаровский край сегодня»
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