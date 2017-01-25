По подозрению в убийстве семьи в Хабаровске задержан отец убитых детей

Мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек, тела которых найдены в сгоревшем доме, задержали в Хабаровске, сообщает следственное управление СКР по Хабаровскому краю.

"Подозреваемый задержан. С ним работают сотрудники правоохранительных органов. Мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 36-летний задержанный является главой погибшей семьи.

По версии следствия, именно этот человек может быть причастен к убийству женщин и детей. Убитые - его жена, две дочери и бабушка.

Отмечается, что для установления точной причины смерти двух женщин и двух девочек следствием назначены четыре судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщил журналистам замруководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Александр Бачурин, причину смерти молодой женщины и детей на месте установить не удалось, видимых колото-резанных или рубленых ран не было.

"Необходимо произвести судебно-медицинское исследование в стационарных условиях, что в принципе и делается", - сказал А.Бачурин.

Он уточнил, что на теле пожилой женщины были обнаружены колото-режущие раны.

По словам, А.Бачурина, подозреваемому в убийстве семьи - 36 лет, он частный предприниматель - занимался отсыпкой земли и продажей посуды. Известно, что у него были проблемы с алкоголем, к уголовной ответственности ранее он не привлекался.

Знавшие его люди характеризуют мужчину, как агрессивного человека, но при этом "сильно любившего свою супругу и детей". Были конфликты с соседями.

"Есть информация, что в последнее время семья остро испытывала материальный недостаток. Поэтому, вполне возможно, что это явилось неким срывом", - сказал А.Бачурин.

Он уточнил, что накануне преступления мужчину видели в одном из магазинов, он был в возбужденном состоянии.

В настоящее время также проводится пожарно-техническая экспертиза для установления причины пожара в частном доме. Пожарные, прибыв на место вызова, не смогли оперативно потушить возгорание, поскольку дорогу преграждал горящий микроавтобус владельца жилья.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

Как сообщалось, тела двух женщин и двух девочек в возрасте двух и трех лет были найдены во вторник на месте пожара в частном доме в Хабаровске. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Интерфакс-Дальний Восток"