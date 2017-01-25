Обзор ночных происшествий за 25 января 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Школьной за час до полуночи случилась утечка пропана из газовой трубы. Тревогу забила одна из жительниц дома. Выглянуть на улицу ее заставил грохот. Женщина предположила, что в трубу врезалась машина. Эту версию подтверждали и следы протектора на снегу. По словам хабаровчанки, подобное случалось и раньше.

Пропан вырывался из трубы мощной струей. Пожарные расчеты стояли на боевой изготовке и ждали, однако тушить было нечего. Последними прибыли сотрудники горгаза. Они на первое время залатали трещину резиновой лентой. Чтобы ненадежную заплату не сорвал какой-нибудь хулиган, поверх закрепили металлический хомут. На этом экстренный этап аварийных работ был завершен.

В подвале дома на улице Мате Залки после короткого замыкания загорелся электрокабель. Огонь начал распространяться вверх. В подъезде на первом этаже загорелся электрощит.

Густой и едкий дым начал заполнять лестничные клетки и проникать в квартиры. Эвакуация жильцов проводилась под присмотром спасателей.

Пресечь распространение огня удалось с помощью порошкового огнетушителя. В подвал пожарные проникли лишь после того, как удалось взломать крепкую стальную дверь. Против искрящего кабеля порошковый огнетушитель был уже бессилен.

Ликвидировать возгорание удалось после приезда аварийной бригады электриков. Их появления люди дожидались на улице. В квартиры жильцы вернулись только после того, как пожарные проветрили подъезд.

На улице Шелеста, на том же месте, где на днях коммунальная авария превратила проезжую часть в подобие реки, вновь появилась вода. Прорыв произошел в районе двух часов ночи – вода вытекала из ;водопроводного колодца.

Сотрудники аварийной службы принялись откачивать воду насосами. Работники Водоканала выяснили, что трубу прорвало вне шахты колодца. Сквозь щели подземный ручей наполнил шахту до краев, и только после этого вода вышла на поверхность.

К утру порыв устранен не был, но выход воды на проезжую часть удалось приостановить. Залатать трубу специалисты смогут после того, как в месте прорыва выроют котлован.

MestoproTV