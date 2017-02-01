Обзор ночных происшествий за 1 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В центре Хабаровска произошла авария, в которой пострадали два человека. Две автолюбительницы не смогли разъехаться на пересечении Амурского бульвара и улицы Волочаевской. Медицинская помощь потребовалась 46-летней женщине, которая управляла «Тойотой Сиентой», и ее дочери.

Водитель «Сиенты» двигалась по бульвару со стороны железнодорожного вокзала. «Тойота Королла» приближалась к перекрестку по главной дороге – улице Волочаевской. По мнению владелицы «Короллы», ДТП случилось из-за того, что ее оппонентка не соблюдала скоростной режим и даже не притормозила перед перекрестком. Водитель «Сиенты» все отрицала.

Если сотрудники отдела дознания признают виновной в этой аварии владелицу «Сиенты», расходы на восстановление «Короллы» ей придется оплатить из собственного кармана. Срок действия ее полиса ОСАГО истек пять дней назад.

В Южном микрорайоне невнимательность одного из автолюбителей привела к ДТП. Инцидент произошел на пересечении улиц Суворова и Ворошилова. 24-летний хабаровчанин на «Тойоте Кресте» ;двигался по улице Суворова в сторону проспекта. Иномарку, которая приближалась к перекрестку по Ворошилова со стороны Индустриального поселка, водитель «Кресты» прекрасно видел, но был уверен, что оппонент остановится – ему горел красный.

Экспресс-тест показал, что водитель «Тойоты Висты» трезв. Молодой человек чуть позже признался, что просто перепутал цвета светофора.

MestoproTV