Владелец хабаровской строительной фирмы обратился за помощью в полицию, его организация из-за действий одного из работников лишилась техники - двух экскаваторов и катка для укладки асфальта.
- Со слов предпринимателя, ущерб от противоправного деяния он оценил в 27,4 млн рублей, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щёголева.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска, коммерсант получил подряд на ремонт дорог в Астраханской области и отправил в командировку механика, который должен был организовать перевозку техники назад. Работник предприятия предпочел продать экскаваторы и каток неизвестным лицам, а деньги потратил и перестал выходить на связь. Полиции удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его, ранее 32-летний житель Хабаровска не привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники УМВД продолжают розыск похищенной техники. ИА «Хабаровский край сегодня»
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