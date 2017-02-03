Механик из Хабаровска обокрал работодателя на 27 млн рублей

Владелец хабаровской строительной фирмы обратился за помощью в полицию, его организация из-за действий одного из работников лишилась техники - двух экскаваторов и катка для укладки асфальта.

- Со слов предпринимателя, ущерб от противоправного деяния он оценил в 27,4 млн рублей, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД Ирина Щёголева.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, коммерсант получил подряд на ремонт дорог в Астраханской области и отправил в командировку механика, который должен был организовать перевозку техники назад. Работник предприятия предпочел продать экскаваторы и каток неизвестным лицам, а деньги потратил и перестал выходить на связь. Полиции удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его, ранее 32-летний житель Хабаровска не привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники УМВД продолжают розыск похищенной техники. ИА «Хабаровский край сегодня»