На улице Краснореченской недалеко от остановки «Заводская» после непродолжительной погони автоинспекторы задержали 26-летнего нарушителя: водительского удостоверения молодой человек никогда не получал, а «Тойоту Виш» взял у своей жены, чтобы покататься.
Живет молодой человек в Краснофлотском районе. До центральной части города он добрался без приключений. Неприятность подстерегала его во дворе дома на улице Пушкина. На узкой дороге неопытный водитель не смог разъехаться с припаркованной «Тойотой Ноа». Оцарапав микроавтобусу левый борт, шофер поспешил уехать. Жительница одной из квартир увидела нарушителя в окно и сообщила об этом в полицию.
О том, что «Виш» на огромной скоростиедет по улице Волочаевской, полицейским сообщили очевидцы. Преследование нарушитель заметил, только когда увидел позади себя проблесковые маячки. Водитель попытался скрыться в жилмассиве, но это ему не удалось. Мужчина прошел освидетельствование на месте: прибор выявил у него среднюю степень алкогольного опьянения.
Неисправное мобильное устройство стало причиной пожара в хрущевке, расположенной неподалеку от трамвайной остановки «Стадион "Нефтяник"». Очаг возгорания находился на втором этаже, в двухкомнатной квартире. Хозяйка телефона проснулась в пять утра от того, что горела ее постель. Перепуганная женщина обратилась за помощью к соседям, живущим этажом ниже. Они вызвали пожарных.
Уже через полчаса спасатели эвакуировали жильцов дома из задымленного подъезда. Пламя не успело распространиться по квартире, однако жар от горящей кровати испортил мебель и внутреннюю отделку помещения. Тлеющие остатки постели пожарные выбросили с балкона на улицу. По оценкам расчетов, площадь возгорания составила четыре квадратных метра.
MestoproTV
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