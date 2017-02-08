Обзор ночных происшествий за 8 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Трехгорной после пожара в гостинице два постояльца – полуторагодовалый ребенок и его мать – были доставлены в больницу. Предварительный диагноз – легкая степень отравления продуктами горения.

Огонь заметили в пятом часу утра. Он появился на первом этаже, там, где владелец оборудовал сауну. Постояльцы (всего их было семеро) смогли эвакуироваться самостоятельно еще до приезда спасателей.

По легкогорючей обшивке, прикрытой жестью, пламя распространялось довольно быстро. Сдержать его не удавалось как раз из-за особенностей фасадного материала. Металл не давал залить огонь, охватывавший все большую площадь. В итоге прогорели и рухнули междуэтажные перекрытия, а огонь добрался до чердака.

Два человека пострадали в аварии, которая произошла на перекрестке улицы Лейтенанта Орлова и переулка Облачного. Женщина, управлявшая одной из машин, не могла выбраться из поврежденного автомобиля самостоятельно. Ей помогли свидетели происшествия.

Спасатели запаздывали, и ждать их не стали. Под присмотром врачей скорой помощи очевидцы происшествия перенесли пострадавшую на носилки. При осмотре на месте медики заподозрили у женщины перелом костей таза и бедра, а также черепно-мозговую травму. У водителя «Карины» – подозрение на перелом руки и сотрясение головного мозга.

Белая малолитражка двигалась со стороны центра города. За рулем находилась девушка 1994 года рождения. Ей нужно было свернуть налево, в переулок Облачный. Горел зеленый сигнал светофора, во встречном потоке один за другим двигались автомобили. Девушка нажала педаль газа, но неверно оценила расстояние до машины напротив. Как итог – «Витц» врезался во встречную «Карину». Ударом «Витц» отбросило на металлическое ограждение, но наибольшие повреждения машина получила именно во время столкновения.

MestoproTV