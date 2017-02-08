Пять человек спасли из горящей гостиницы в Хабаровске

Приспособленное под гостиницу здание загорелось в Хабаровске, из помещения эвакуировали четырех взрослых и ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. "Сообщение о пожаре на Трехгорной, 24а поступило около 04:00 утра (21:00 мск), потушить пожар удалось спустя шесть с половиной часов", - сказал сотрудник пресс-службы.

На тушении пожара, по его словам, работало 40 человек, было задействовано 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара - 250 квадратных метров.

"Погибших и пострадавших нет. Женщину с маленьким ребенком увозили в больницу для осмотра, затем отпустили", - добавил сотрудник пресс-службы. "Интерфакс - Дальний Восток"