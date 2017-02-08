Приспособленное под гостиницу здание загорелось в Хабаровске, из помещения эвакуировали четырех взрослых и ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. "Сообщение о пожаре на Трехгорной, 24а поступило около 04:00 утра (21:00 мск), потушить пожар удалось спустя шесть с половиной часов", - сказал сотрудник пресс-службы.
На тушении пожара, по его словам, работало 40 человек, было задействовано 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара - 250 квадратных метров.
"Погибших и пострадавших нет. Женщину с маленьким ребенком увозили в больницу для осмотра, затем отпустили", - добавил сотрудник пресс-службы. "Интерфакс - Дальний Восток"
Предыдущие новости
- Обзор ночных происшествий за 8 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 08/02/2017 01:23
- Оперативная обстановка на 8 февраля 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 08/02/2017 00:22
- В Амурской области произошла крупная ж/д авария - 07/02/2017 05:22
- Полиция Хабаровска задержала подозреваемых в ограблении салона шуб - 07/02/2017 03:44
- Обзор ночных происшествий за 7 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО - 07/02/2017 01:22