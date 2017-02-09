Обзор ночных происшествий за 9 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В Первом микрорайоне автоинспекторы задержали водителя «Тойоты Висты», который незадолго до этого угнал автомобиль с соседней улицы. О преступлении в полицию сообщил муж автовладелицы. Мужчина рассказал, что в салоне автомобиля находится его 13-летняя дочь и ее 18-летный приятель. Машину инспекторы нашли на улице Юности. Задержанная девочка сразу же позвонила матери, которая находилась в это время в гостях неподалеку.

Чуть позже на месте событий появился и глава семейства. По его словам, дочь выкрала у матери ключи от машины, пришла вечером домой и стала собирать вещи. С собой она прихватила и норковую шубу матери.

Увидев в окно, что «Тойота Виста» заведена, отец девочки вышел во двор, но остановить пару не смог. После того как иномарка скрылась за углом дома, мужчина позвонил в полицию. Машину задержали уже через 10 минут. Писать заявление владельцы машины, скорее всего, не будут.

На улице Аэродомной пожарные тушили возгорание на территории бывшей фермы. Участок принадлежит пожилому мужчине. Огонь вспыхнул примерно в полночь – гореть начало деревянное строение, которое раньше использовалось как загон для домашнего скота и птицы. С одной стороны к сараю пристроен жилой дом, с другой –хранилище для сена. Всех домашних животных фермер продал около двух месяцев назад.

Скорее всего, подожгли оставшееся в загоне сено. Хозяин подворья не исключает, что это была случайность. Дело в том, что с другой стороны фермы есть овраг, где часто уединяются молодые пары. Возможно, после очередного такого визита и начался пожар. Причиной мог стать неосторожно брошенный окурок.

Строить новый дом мужчина задумал уже давно, но все никак не решался начать. По его словам, теперь повод нашелся: его нынешний дом частично поврежден пламенем.

MestoproTV