Обзор ночных происшествий за 10 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В двух дорожных происшествиях за одну минуту удалось побывать водителю «Ниссана Санни» на Восточном шоссе, у бизнес-центра «Золотые башни». Автомобиль с рекламой такси ехал со стороны проспекта, в направлении Выборгской. На повороте «Ниссан» занесло. Навстречу иномарке двигался камАЗ. Шофер грузовика предотвратить столкновение не сумел.

«Ниссан» врезался правым бортом в бампер КамАЗа и остановился. Водитель легковой машины потерял сознание. Когда шофер грузовика подошел к нему и открыл дверь, автолюбитель покачнулся на сиденье, и его нога оказалась на педали акселератора. «Санни» снова тронулся с места и вскоре столкнулся с едущим со стороны «Золотых башен» «Ниссаном Прессаж».

Единственный человек, который получил травму в двух этих дорожных происшествиях – водитель «Санни». Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

На улице Олюторской в микрорайоне Красная Речка в первом часу ночи загорелся деревянный частный дом. О происшествии на пульт «01» сообщили ближайшие соседи.

Вспыхнувший дом был необитаем лет 10 лет. Около 23 часов лаял сторожевой пес, но соседи, глянув во двор, никого не увидели. В следующий раз они вышли на улицу, когда здание уже загорелось.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Чтобы ликвидировать возгорание, пожарные полностью разобрали крышу и сени заброшенного дома.

MestoproTV