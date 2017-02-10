Жительница Хабаровского края заплатит более 6 млн руб. за поджог леса

Суд в Хабаровском крае признал местную жительницу виновной в поджоге сухой травы, из-за чего пострадала территория лесничества, сообщает пресс-служба управления лесами регионального правительства.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба). Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 10% от заработной платы.

"Кроме того, для погашения причиненного ущерба вынесен приговор о взыскании 6,2 млн руб.", - говорится в сообщении.

Лес в лесничестве Амурском районе сгорел из-за того, что женщина, собирая папоротник весной 2016 года, подожгла сухую траву у дороги. Огонь быстро распространился на деревья, сгорели лиственницы, березы, ольха и осина в объеме более 252 кубических метров. Сгорело также 10 гектаров молодых посадок лиственниц. "Интерфакс-Дальний Восток"