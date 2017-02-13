Обзор ночных происшествий за 12 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В центральном районе Хабаровска в результате автомобильной аварии пострадал один человек. Врачам скорой помощи пришлось везти в больницу пассажира «Тойоты Премио». Предварительный диагноз, который медики поставили на месте – ушиб грудной клетки.

Седаном управлял приезжий из Биробиджана. Плохое знание города сыграло не последнюю роль. Мужчина следовал по Амурскому бульвару в сторону набережной. Только после аварии водитель понял, что ехал он по второстепенной дороге.

Рискованный заезд закончился на пересечении с улицей Запарина. Вторым участником описываемых событий стал водитель «Тойоты Филдер». Хабаровчанин и его жена на разных машинах двигались в сторону улицы Серышева. В иномарке женщины сидела семилетняя дочь супругов. К перекрестку машины приближались параллельно друг другу. Несущуюся наперерез «Тойоту Премио» женщина увидела заблаговременно, а вот ее супруг разглядеть опасность не сумел – отчасти из-за того, что машина жены закрывала обзор.

Мощным ударом в бок универсал вышиб «Премио» с дороги. В итоге седан, очутившись на обочине, снес знак «Пешеходный переход». Водитель «Филдера» в аварии не пострадал. Мужчина больше переживал за дочь – девочку долго не могли успокоить.

На улице Олега Кошевого врачи «неотложки» оказывали помощь 34-летнему мужчине, который получил ножевое ранение в грудь. Пациента сразу же погрузили в спецмашину и стали готовить к транспортировке. Мужчина оставался в сознании. Через пять минут его увезли в стационар.

Криминальные события развернулись в квартире двухэтажного деревянного барака, где живет женщина со своей дочерью и внуками. В этот вечер в компании знакомых дочь хозяйки жилья праздновала свой день рождения. Как выяснилось чуть позже, и пострадавший, и подозреваемый были гостями на празднике.

Из-за чего мужчины повздорили, никто из многочисленных очевидцев вспомнить так и не смог. На конфликтующих обратили внимание, только когда из груди одного из них стала сочиться кровь. Подозреваемого полицейские задержали здесь же, в квартире. Скрываться 28-летний мужчина не пытался. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

MestoproTV