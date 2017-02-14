В Приморском крае задержаны двое мужчин, пытавшихся продать шкуру амурского тигра. Об этом сообщается на сайте МВД России.
«В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Подозреваемые хранили шкуру в гаражном боксе на территории Дальнереченска и предлагали ее на продажу за четыре миллиона рублей», — отмечается в сообщении ведомства.
Также следователи задержали троих мужчин, которые в августе 2015 года в районе села Малиново убили тигра и передали посредникам. У одного из подозреваемых изъяли ружье, из которого, предположительно, был убит тигр.
Причиненный государству ущерб превысил 1,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 258.1 УК РФ («Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных»). Подозреваемые дали признательные показания. В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как сообщает «Вести.Ru», останки животного были переданы в Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы для проведения судебной биологической экспертизы.
Ранее в феврале полиция в Подмосковье задержала охотника, застрелившего олениху. У мужчины не оказалось разрешительных документов. По предварительной оценке, он причинил государству экологический ущерб на сумму 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. lenta.ru
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