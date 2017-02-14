В районе автовокзала в одиннадцатом часу вечера загорелся двухэтажный барак. Пожар в этом здании случается не в первый раз: прошлый произошел несколько лет назад. Когда барак отремонтировали, в него заселились выходцы из Средней Азии.
Хозяин комнаты, где возник огонь, вместе с земляками попытался самостоятельно потушить возгорание. Соседи залили водой вспыхнувшие тумбочки и телевизор, а затем выбросили обгоревшую мебель во двор.
По пустотам внутри деревянных перегородок огонь перекинулся на чердак. Спасатели потушили огонь к полуночи.
В шесть часов утра в отдел полиции с взаимными обвинениями обратились повздорившие уборщики снега. Работник частного предприятия обвинил муниципалов в грабеже. Дворник просил полицейских помочь вернуть ему норковую шапку.
Конфликт произошел из-за снежных куч. По словам работника частного кафе, оппонент обвинил его в том, что он якобы спихнул кучи снега на очищенную территорию, а в качестве платы забрал дорогостоящий головной убор.
Дворник из кафе не признавался в том, что сбросил снег на смежную территорию, и отказался ее убирать.
Полицейские не нашли преступного умысла в действиях муниципалов, но норковую шапку дворнику частного предприятия потребовали вернуть прямо в отделении полиции. Снег на трамвайной остановке так и остался неубранным.
MestoproTV
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