Обзор ночных происшествий за 14 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

В районе автовокзала в одиннадцатом часу вечера загорелся двухэтажный барак. Пожар в этом здании случается не в первый раз: прошлый произошел несколько лет назад. Когда барак отремонтировали, в него заселились выходцы из Средней Азии.

Хозяин комнаты, где возник огонь, вместе с земляками попытался самостоятельно потушить возгорание. Соседи залили водой вспыхнувшие тумбочки и телевизор, а затем выбросили обгоревшую мебель во двор.

По пустотам внутри деревянных перегородок огонь перекинулся на чердак. Спасатели потушили огонь к полуночи.

В шесть часов утра в отдел полиции с взаимными обвинениями обратились повздорившие уборщики снега. Работник частного предприятия обвинил муниципалов в грабеже. Дворник просил полицейских помочь вернуть ему норковую шапку.

Конфликт произошел из-за снежных куч. По словам работника частного кафе, оппонент обвинил его в том, что он якобы спихнул кучи снега на очищенную территорию, а в качестве платы забрал дорогостоящий головной убор.

Дворник из кафе не признавался в том, что сбросил снег на смежную территорию, и отказался ее убирать.

Полицейские не нашли преступного умысла в действиях муниципалов, но норковую шапку дворнику частного предприятия потребовали вернуть прямо в отделении полиции. Снег на трамвайной остановке так и остался неубранным.

MestoproTV