Обзор ночных происшествий за 15 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

Минувшей ночью на улице Краснореченской в серьезном ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы. Меньше всех пострадал предполагаемый виновник аварии – нетрезвый водитель «Тойоты Краун». У 28-летнего пациента диагностировали незначительные порезы и ссадины.

По словам свидетелей, обе иномарки двигались в попутном направлении – со стороны Южного микрорайона в центр города по второму ряду. Впереди ехала «Тойота Филдер». «Краун» следовал позади на почтительном расстоянии, сократить которое молодому человеку удалось за считаные секунды. Тормозить перед едущим впереди оппонентом водитель седана почему-то не стал.

После аварии пассажирку «Филдера» увезли в больницу с открытыми переломами. Второму пассажиру иномарки и ее водителю медики помочь уже были не в силах. Мужчины скончались на месте до приезда врачей.

Чтобы извлечь всех, кто находился в универсале, пришлось вызывать спасателей. Разжать искореженный металл удалось только при помощи гидравлического инструмента. Водитель «Тойоты Краун» внятных показаний по поводу случившегося дать не смог, никаких документов у него при себе не оказалось. Тот факт, что водитель «Крауна» был нетрезв, подтвердили аппаратно. Прибор зафиксировал среднюю степень алкогольного опьянения.

В «Тойоте Краун» полицейские нашли шприц, заполненный жидкостью темно-коричневого цвета.

На улице Некрасова в результате пожара в подвале четырехэтажного дома погиб один человек. Спасателей вызвали жильцы первого этажа, почувствовавшие запах дыма.

Жильцов эвакуировали на улицу. Горело в подвале, однако найти очаг возгорания из-за сильной задымленности было трудно. Владельцы квартир предположили, что подвал подожгли бродяги. Они уже давно облюбовали теплое место со свободным доступом. Вскоре это предположение превратилось в основную версию. Через 30 минут спасатели нашли недалеко от выхода из подвала тело погибшего. Мужчина это или женщина, установить на месте не удалось. Ликвидировали возгорание за час.

MestoproTV