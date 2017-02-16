Обзор ночных происшествий за 16 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

За полчаса до полуночи на улицу Трехгорную, к остановке «84-я школа», хабаровчане вызвали скорую помощь и полицию. Звонившие сообщили о нетрезвой женщине-пешеходе, которую сбила машина.

Очевидцев наезда не было. О том, что ее сбили, пострадавшая женщина говорила сама. По ее версии, виновник скрылся с места происшествия.

В больнице у пострадавшей обнаружили только ушиб в районе позвоночника. Полицейские пришли в палату к женщине, чтобы расспросить о происшествии поподробнее. Дама изменила показания. Она объяснила, что поскользнулась и упала сама.

На улице Кубяка в результате аварии были разбиты три транспортных средства. По признанию виновника, его внимание было рассеяно из-за стрессовой ситуации: он сел за руль после того, как поругался с женой. Во время движения мужчина отвлекся на телефон и не заметил, как ехавший перед ним седан остановился.

Женщина, которая управляла притормозившей иномаркой, планировала с левым поворотом съехать с Кубяка во двор дома. Она хотела пропустить «Тойоту Чайзер», которая двигалась во встречном направлении. После того как в задний бампер ее машины врезалась «Тойота Марк-2», седан дамы тронулся с места и врезался в «Чайзер». Люди в аварии остались невредимы.

В Краснофлотском районе города два автомобиля тех же моделей – «Чайзер» и «Марк-2» – столкнулись при похожих обстоятельствах. Водитель «Марка» планировал съехать с главной дороги (Трехгорной) на второстепенную (улицу Жилую). Он не стал останавливаться и пропускать ехавшую ему на встречу «Тойоту Чайзер». Темный седан молодой человек видел, но понадеялся, что успеет проскочить. Автолюбитель неправильно оценил расстояние до приближающейся машины, из-за чего и произошло столкновение.

MestoproTV