Обзор ночных происшествий за 17 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Суворова у остановки «Глория» с интервалом в два часа произошло два дорожно-транспортных происшествия, при этом пострадал один человек. Участниками первой аварии стали водители «Хонды Стэп Вагон» и «БМВ Х5». Виновным в этом ДТП автоинспекторы признали водителя немецкого кроссовера. 46-летний хабаровчанин своей вины и не отрицал.

Владелец «БМВ» выезжал из проулка на улицу Суворова с левым поворотом. В сторону проспекта 60-летия Октября в это время по первому ряду следовал микрогрузовик, а по второму – «Хонда Стэп Вагон». Шофер первой машины остановился, хотя и имел преимущество в движении. Водитель кроссовера ошибочно полагал, что дорогу уступают оба ряда.

Через два часа к уже разбитым иномаркам присоединился третий участник – нетрезвый водитель «Сузуки». Нарушитель задел только кроссовер, протаранив ему левый бок. Мужчина умудрился не заметить машину с включенной аварийной сигнализацией и патрульный автомобиль с работающими проблесковыми маячками. По мнению водителя «Сузуки», для того, чтобы выпить в этот вечер, у него был уважительный повод: его жена находилась на операции.

Нетрезвый водитель отказываться от освидетельствования не стал. Прибор зафиксировал среднюю степень опьянения. Через полчаса после второй аварии водитель «Хонды» почувствовал боль шее. Мужчине вызвали скорую помощь, врачи настояли на госпитализации.

На 49-м километре Комсомольской трассы перевернулся КамАЗ, груженный древесиной. Бревна водитель вез из города Юности на одну из хабаровских пилорам.

По мнению водителя, причина аварии крылась в погодных условиях и состоянии дороги. Массивная машина «поскользнулась» на совершенно прямом участке трассы. Первым в снежную ловушку попал прицеп с грузом, он и потянул за собой кабину.

Крепление, соединяющее кабину с кузовом, экстремальной ситуации не пережило. В итоге две части грузовой машины закончили свой маршрут по разные стороны дороги. Водитель не пострадал, да и на машине критичных повреждений не нашлось.

Настаивать на оформлении аварии водитель не стал.

MestoproTV