Обзор ночных происшествий за 20 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Большой столкнулись две иномарки. Женщину, управлявшую «Сузуки Айрио», увезли в больницу: во время аварии водитель ударилась головой об лобовое стекло.

Женщина, которая управляла «Сузуки», ехала по Большой со стороны улицы Воронежской. С левым поворотом она попыталась съехать с главной дороги к автозаправочной станции. При этом автолюбительница не пропустила «Хонду СиАрВи», которая двигалась по Большой от улицы Демьяна Бедного.

По словам водителя «Хонды», «Сузуки» появилась перед капотом его машины настолько внезапно, что он не успел даже нажать на педаль тормоза. В результате столкновения оба транспортных средства отнесло к обочине. «Сузуки» ударом развернуло на 360 градусов и закинуло на снежную насыпь. Передними колесами на этот же сугроб въехала и «Хонда Си Эр Ви».

На проспекте 60-летия Октября у остановки «Юбилейная» «Тойота Карина» врезалась в металлическую ограду и перевернулась на крышу. Полицейских на место аварии вызывали автолюбители.

К приезду наряда ДПС у разбитой машины никого не оказалось. Установить, кому принадлежит иномарка, было затруднительно: номера госрегистрации с машины были сорваны. Вероятно, это произошло уже после крушения.

Прояснить ситуацию помогли приятели попавшего в аварию автомобилиста, которые подошли к месту аварии уже после приезда полицейского патруля. Автоинспекторам молодые люди сообщили, что знают водителя разбитой «Тойоты Карины» – машиной управлял 20-летний горожанин с двухлетним водительским стажем.

По словам молодых людей, в машине автовладелец был не один – он ехал с приятелем. Они оба получили травмы и были доставлены во вторую краевую больницу. В каком состоянии водитель «Тойоты» управлял машиной, пока не известно. Друзья уверены, что молодой человек был трезв.

MestoproTV