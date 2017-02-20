Полиция на Камчатке проводит проверку по факту смерти женщины, которую рейсовый автобус за ногу протащил по дороге, сообщила сотрудница пресс-службы УМВД России по региону Алла Иванова.
"Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском еще 14 февраля. По предварительным данным, на остановке по проспекту Победы 58-летний водитель рейсового автобуса "ДЭУ" не убедился, что все пассажиры вышли из его машины, и начал отъезжать с открытой дверью. Тогда на дорогу из салона выпала 52-летняя женщина", - рассказала А.Иванова в понедельник.
Закрывшиеся двери зажали ногу пассажирки, а автобус продолжил движение.
"Когда женщину, наконец, освободили, ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение краевой больницы. 17 февраля женщина умерла в стационаре", - сказала А.Иванова.
Она подчеркнула, что только судебно-медицинская экспертиза покажет - есть ли взаимосвязь между смертью женщины и повреждениями, которые она получила во время инцидента с автобусом.
"Проверка также коснется деятельности индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус", - отметила собеседник агентства.
Она добавила, что мужчина, сидевший за рулем "ДЭУ", в момент происшествия был трезв. У него большой водительский стаж без нарушений.
Между тем, судя по видеокадрам и сообщениям, которые ходят по соцсетям на Камчатке, автобус протащил несчастную около двух километров. Вызволили женщину только на автостанции Петропавловска-Камчатского - конечной остановке в этом направлении.
Из видео также понятно, что водители других машин не остановили автобус потому, что не видели зажатую дверью женщину - на улице было темно, а пострадавшая находилась со стороны обочины. "Интерфакс-Дальний Восток"
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