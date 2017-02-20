Рейсовый автобус на Камчатке протащил пассажирку за ногу пару километров, женщина умерла

Полиция на Камчатке проводит проверку по факту смерти женщины, которую рейсовый автобус за ногу протащил по дороге, сообщила сотрудница пресс-службы УМВД России по региону Алла Иванова.

"Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском еще 14 февраля. По предварительным данным, на остановке по проспекту Победы 58-летний водитель рейсового автобуса "ДЭУ" не убедился, что все пассажиры вышли из его машины, и начал отъезжать с открытой дверью. Тогда на дорогу из салона выпала 52-летняя женщина", - рассказала А.Иванова в понедельник.

Закрывшиеся двери зажали ногу пассажирки, а автобус продолжил движение.

"Когда женщину, наконец, освободили, ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение краевой больницы. 17 февраля женщина умерла в стационаре", - сказала А.Иванова.

Она подчеркнула, что только судебно-медицинская экспертиза покажет - есть ли взаимосвязь между смертью женщины и повреждениями, которые она получила во время инцидента с автобусом.

"Проверка также коснется деятельности индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус", - отметила собеседник агентства.

Она добавила, что мужчина, сидевший за рулем "ДЭУ", в момент происшествия был трезв. У него большой водительский стаж без нарушений.

Между тем, судя по видеокадрам и сообщениям, которые ходят по соцсетям на Камчатке, автобус протащил несчастную около двух километров. Вызволили женщину только на автостанции Петропавловска-Камчатского - конечной остановке в этом направлении.

Из видео также понятно, что водители других машин не остановили автобус потому, что не видели зажатую дверью женщину - на улице было темно, а пострадавшая находилась со стороны обочины. "Интерфакс-Дальний Восток"