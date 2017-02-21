Обзор ночных происшествий за 21 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Шкотова водители, угодившие в ДТП, не смогли решить, кто из них нарушил правила. Участниками аварии стали 21-летний водитель «Тойоты Краун Атлет» и мужчина, который управлял «Тойотой ХайЭйс Региус».

Согласно версии владельца седана, виновным в этом происшествии должны признать его оппонента. Водитель «ХайЭйса» выезжал из двора дома и намеревался пересечь улицу Шкотова. Учитывая, что Шкотова в этом случае – главная дорога, шофер микроавтобуса должен был уступить путь «Крауну», ехавшему со стороны торгового центра «Самбери» в сторону проспекта 60-летия Октября.

В «Тойоте Краун» находились четыре человека, никто из них не пострадал. Водитель микроавтобуса тоже остался невредим. На его защиту встал очевидец. Мужчина рассказал, что в момент столкновения «Региус» стоял на месте. Свидетель считал, что из-за достаточно крупных габаритов передняя часть микроавтобуса могла выходить за границы мнимой стоп-линии, но у водителя «Крауна» все же была возможность объехать препятствие.

На улице Краснореченской в районе остановки «Судоверфь» в результате аварии были разбиты три автомобиля. Спровоцировали ДТП водители двух «Тойот»: «Белты» и «Марк-2». Оба выезжали на Краснореченскую со второстепенных дорог: владелец «Белты» – с улицы Радищева, с поворотом в сторону центра, а его оппонент – с Калараша (мужчина намеревался попасть на улицу Радищева).

Третий участник столкновения, шофер «Ипсума», следовал по Краснореченской в южную часть города и стоял на красный перед перекрестком с Радищева. Авария произошла, как только «Ипсуму» загорелся зеленый и автомобиль начал медленно набирать ход, при этом давая возможность водителю «Белты» завершить маневр. Водители «Тойот», решив, что помех для движения нет, прибавили газу, чтобы быстрее покинуть перекресток. Тем не менее им пришлось остаться на месте в компании водителя «Тойоты Ипсум». В эту иномарку после первого удара отлетел «Марк-2».

MestoproTV