Сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры выявили факты уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, возбуждено и расследуются два уголовных дела.
По версии следствия, два судна, принадлежащие ОАО «Амурское пароходство», прошли ремонт на зарубежных верфях в марте и июне 2015 года, но сотрудники предприятия не сообщили о модернизации теплоходов «Омский-114» и «Капитан Болдырев» в таможню.
- Таким образом компания-судовладелец не выплатила таможенные платежи в размере свыше 5,2 млн рублей, - сообщила старший помощник дальневосточного транспортного прокурора Елена Барсукова. Виновному в подобном преступлении грозит штраф в размере от 100 тыс рублей или, если выявятся отягчающие обстоятельства, лишение свободы на срок до 2 лет. ИА «Хабаровский край сегодня»
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