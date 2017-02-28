Обзор ночных происшествий за 28 февраля 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

У остановки «Краевая клиническая больница» внедорожником был сбит 15-летний подросток. ДТП случилось около пешеходного перехода, который регулируется нажатием кнопки. 41-летнему водителю показалось, что молодой человек специально нарушал правила.

После удара на «Ленд Крузере» остались заметные повреждения. Тем не менее пешеход отделался легко. Сразу после падения подросток вскочил на ноги и заявил, что все в порядке. Для него вызвали врачей, которые обнаружили у пациента обширный синяк на спине.

Тинейджер переживал за реакцию родителей на ЧП. Молодой человек отрицал, что кинулся под внедорожник сознательно. По словам пострадавшего, он просто не заметил приближающуюся машину. Кнопку, останавливающую автомобильное движение, юноша якобы нажимал, но она не сработала. Водитель не поленился проверить исправность светофора – система работала без сбоев.

В Индустриальном районе между остановками «Улица Индустриальная» и «Промышленно-экономический техникум» около двух часов ночи произошло серьезное ДТП. Травмы получили как минимум три человека. И грузовик, и седан двигались со стороны центральной части города. Скорость «Чайзера» была такой, что «Атлас» через встречную полосу выбросило на трамвайные рельсы.

За медпомощью обратились лишь двое – водитель и пассажир «Ниссана Атлас», в который на полном ходу врезалась нагонявшая его «Тойота Чайзер». Виновник аварии сбежал. Шофер грузовика погнался за оппонентом, но догнать его не смог.

До утра беглеца так и не нашли, в больницы города никто с похожими травмами не обращался. На месте ДТП был найден паспорт, по всей видимости, оброненный лихачом.

MestoproTV