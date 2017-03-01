Обзор ночных происшествий за 1 марта 2017 года в Хабаровске. ВИДЕО

На улице Постышева нетрезвый водитель «Киа Соренто» врезался в остановившуюся у обочины иномарку, после чего попытался покинуть место аварии. Задержали предполагаемого нарушителя очевидцы.

Второй участницей аварии стала 24-летняя владелица «Хонды Инсайт». Девушка возвращалась с работы и по дороге решила заехать в магазин. Автолюбительница рассказала, что авария произошла, когда она заглушила двигатель и отстегнула ремень безопасности.

Аварийный вираж владелец «Соренто» выполнил при повороте с улицы Ленина на Постышева. Прибывшим автоинспекторам мужчина заявил, что за рулем не сидел, а его машина стоит в гараже.

От медицинского освидетельствования водитель отказался, из-за чего может лишиться водительского удостоверения. По документам «Киа Соренто», замаскированная владельцем под немецкий кроссовер, принадлежит задержанному.

На пересечении улиц Карла Маркса и Промышленной в аварию угодило такси, в котором ехали четыре пассажира. Пострадавших в этом ДТП нет.

Участниками происшествия стали таксист на «Тойоте Аксио» и водитель «Тойоты Короны Премио», которые двигались по Карла Маркса в сторону Матвеевского шоссе. Обе иномарки занимали второй ряд. На перекрестке таксист, который ехал впереди, решил развернуться. Правилами такой маневр не запрещен, однако шофер «Короны Премио» к нему оказался не готов. Машину занесло и выбросило на встречную полосу – туда, где уже оказался таксист.

За счет небольшой скорости иномарок повреждения оказались несущественными. Виновным в этой аварии автоинспекторы признали водителя «Премио».

MestoproTV