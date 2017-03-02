В четыре часа утра на улице Геофизической в микрорайоне Красная Речка загорелся деревянный коттедж. К приезду пожарных расчетов второй этаж уже выгорел. Обрушился он на глазах у спасателей.
Коттедж сдается внаем. По словам соседей, в последнее время арендаторы здесь менялись регулярно. Неделю назад дом попытались обжить бродяги, но их выгнал мужчина, живущий в доме напротив. Возможно, возгорание случилось из-за того, что бездомные вернулись.
Владелица недвижимости переехала в Краснодар. Женщина планировала приехать в Хабаровск в этом месяце, чтобы найти для дома надежного квартиранта. Пожар случился за три недели до ее возвращения.
На улице Аэродромной после столкновения двух автомобилей один из них врезался в столб. «Тойота Ипсум» вылетела за пределы проезжей части после того, как в задний бампер этой машины въехала «Киа Спортедж».
Оба автолюбителя двигались по Аэродромной от Целинной в сторону проспекта 60-летия Октября. Водитель «Тойоты» на повороте собирался свернуть с главной дороги в проезд, ведущий к коттеджам, и снизил скорость. Едущий следом молодой человек не заметил этого потому, что его внимание отвлек зазвонивший телефон.
От удара «Ипсум» выехал за пределы проезжей части, после чего столкнулся с бетонным столбом.
На улице Руднева автоинспекторам за пять минут попались четыре нарушителя закона: пьяный тракторист, нетрезвый водитель на универсале и мужчина, перевозивший наркотики в такси (последней машиной управлял водитель в состоянии наркотического опьянения).
Гашишное масло было обнаружено при личном досмотре пассажира «Тойоты Платц». Этот автомобиль приехал в Хабаровск из Еврейской Автономии. Водителя пригласили в стационар для медицинского освидетельствования на предмет наркотического опьянения.
«Платц» определили на штрафстоянку. Туда же отправили «Ниссан Вингроад» пьяного автолюбителя. А вот трактор «Беларусь» со щеткой для уборки проезжей части не подходил по габаритам для перевозки эвакуатором.
У самого тракториста алкотестер выявил легкую степень опьянения. По словам мужчины, это последствия вчерашнего застолья. От управления трактором снегоуборщика отстранили.
MestoproTV
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